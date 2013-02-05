Общежитие для аспирантов откроется в конце 2013 года в студенческой деревне Минска

Новости Беларуси. В планах Московского района. Общежитие для аспирантов откроется в конце 2013 года в студенческой деревне. Здесь также планируется построить объект общественного питания на полторы тысячи мест. Благоустроят и зону отдыха.

Кроме того, в этом году в районе завершится строительство двух гостиниц. Большое внимание уделят оформлению витрин торговых центров и озеленению, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Евгений Вовна, глава администрации Московского района Минска:

Наши мероприятия включают подготовку всего района, в том числе и дорожной сети, фасадов здания, студенческой деревни, где будут проживать гости нашей столицы, парков, скверов. Особенно, я подчеркиваю, в центральной части города, да и не только там. Парк на улице Клары Цеткин, как памятное место, думаю, будет посещаться в том числе и гостями столицы. Мы хотим там сделать реконструкцию, восстановить пешеходные связи.