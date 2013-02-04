Минск закупит 100 автобусов, 30 троллейбусов и 15 вагонов метро к чемпионату мира по хоккею

Новости Беларуси. Пополнение столичного автопарка. К чемпионату мира по хоккею Минск закупит сотню автобусов, три десятка троллейбусов и 15 вагонов метро. На развитие транспортной сети из городского бюджета уже выделено более двух триллионов рублей.

Новые машины будут полностью соответствовать европейским требованиям к перевозке пассажиров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

После запуска новичков время ожидания в часы-пик сократится.

Жанна Бирич, заместитель председателя Мингорисполкома:

Конечно, будет вестись работа по обновлению транспорта, по оптимизации маршрутной сети. В связи со строительством гостиниц нам надо будет менять и маршруты. С этой целю в Минске будет проводиться работа по обновлению транспорта.