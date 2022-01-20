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20 января в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

20 января 2022 07:26
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Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности 20 января объявлен в Беларуси из-за сильного ветра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

20 января в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности-1

Во многих районах страны пройдут кратковременные осадки в виде снега и мокрого снега, возможна слабая метель. Местами прогнозируется гололед, на дорогах гололедица. 21 января же ветреная погода сохранится. Потому будьте аккуратны.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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