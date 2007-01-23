Прокуратура Беларуси определила главные направления работы в 2007 году

Корыстные преступления и в первую очередь квартирные кражи во многом предопределили рост правонарушений в белорусской столице.Каждое десятое из 40 тысяч зарегистрированных в этом году - ограбление квартир в Минске. Большее число преступлений совершено в Ленинском и Советском районах. Об этом 23 января на пресс-конференции заявил прокурор Минска Николай Кулик. Вместе с тем, тяжких преступлений и убийств стало меньше. Как отметил прокурор, ни в одном из 90 расследованных и направленных в суд материалов по убийствам не выявлено обстоятельств, которые бы позволяли отнести их к заказным. Раскрываемость по этому виду преступлений достигла 98%. Для прокурорских работников столицы определены главные направления, на которых в этом году необходимо сосредоточить внимание.