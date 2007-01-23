Минское метро пересечет кольцевую автодорогу

Это произойдет уже в ноябре - с появлением станций "Борисовский тракт" и "Уручье". Сегодня здесь прокладывают рельсы и занимаются отделкой. Все работы идут в соответствии с графиком.

Самое сложное - позади, и теперь, говорят метростроевцы, процесс пойдет быстро. Но и сейчас хлопот хватает. Надо закончить отделочные работы, проложить рельсы и благоустроить улицу. Возле станций появятся скамейки, освещение, зеленые насаждения. Над "Борисовским трактом" и "Уручьем" трудятся около 500 человек. А утомительно теплая зима, наоборот, упростила задачу строителей. К примеру, не надо прогревать бетон, что экономит бюджетные деньги.

Лет 15 назад архитекторы решили выдерживать единый стиль станций, но передумали. "Борисовский тракт" "оденут" в гранит и белый мрамор. Для колонн на станции "Уручье" использована металлокерамика, сама же станция предстанет в бело-голубой гамме. На входе в подземку будут лестничные спуски с электроподогревом, что избавит ступеньки от наледи зимой. Запланированы и другие технические новшества.

Как сообщил главный архитектор новых станций Владимир Телепнев, на станции "Уручье" лифт вынесен прямо на платформу. Прямо с кассового зала можно идти по прямой, спускаться и не заходить ни в какой коридор. Лифт - активный элемент интерьера уже самой станции.

Через 4 года появятся новые станции в другом конце Минска: "Грушевка", "Михалово" и "Петровщина". На сегодняшний день начата проходка перегонных тоннелей, ведутся работы по перекладке инженерных сетей. Строительство очень усложнено городской сетью коммуникаций, также транспортных артерий проспекта Дзержинского, который связан с огромным количеством инженерных сетей, сужением дороги.

Это - перспективы, а две станции в направлении Уручья - уже реальность. Метростроевцы говорят: "Борисовский тракт" и "Уручье" удалось сделать быстрее, чем другие станции в последние годы.