Оборона цитадели. В Брестской крепости прошёл слёт военно-исторических реконструкторов

Новости Беларуси. Зрителями военно-исторической реконструкции «22-е июня. Брестская крепость» стали сотни брестчан и гостей города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Зрителями военно-исторической реконструкции «22-е июня. Брестская крепость» стали сотни брестчан и гостей города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Собравшимся на Кобринском укреплении сначала показали, какими были последние моменты мирной жизни в июне 1941 года. Реконструкторы также отразили наиболее драматичные эпизоды обороны цитадели. Использовали пиротехнику, танк, мотоциклы, бронемашину, грузовик, глубоко эмоциональные моменты заставили многих расплакаться.
Слет военно-исторических реконструкторов – неотъемлемая часть памятных мероприятий, которые проводят в областном центре накануне и непосредственно 22 июня. В этом году он объединил около 250 любителей истории из Беларуси, России, Литвы, Латвии, Эстонии, Японии.