Прямой эфир

Оборона цитадели. В Брестской крепости прошёл слёт военно-исторических реконструкторов

22 июня 2023 07:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Зрителями военно-исторической реконструкции «22-е июня. Брестская крепость» стали сотни брестчан и гостей города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оборона цитадели. В Брестской крепости прошёл слёт военно-исторических реконструкторов-1

Собравшимся на Кобринском укреплении сначала показали, какими были последние моменты мирной жизни в июне 1941 года. Реконструкторы также отразили наиболее драматичные эпизоды обороны цитадели. Использовали пиротехнику, танк, мотоциклы, бронемашину, грузовик, глубоко эмоциональные моменты заставили многих расплакаться.

Оборона цитадели. В Брестской крепости прошёл слёт военно-исторических реконструкторов-4

Слет военно-исторических реконструкторов – неотъемлемая часть памятных мероприятий, которые проводят в областном центре накануне и непосредственно 22 июня. В этом году он объединил около 250 любителей истории из Беларуси, России, Литвы, Латвии, Эстонии, Японии.

# Великая Отечественная война # общество # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Участвовал в операции «Эхо на Полесье». Как советскому солдату удавалось не терять боевой дух во время войны?
22 июня 2023 07:13

Участвовал в операции «Эхо на Полесье». Как советскому солдату удавалось не терять боевой дух во время войны?

«Орден спас ему жизнь». Внук рассказал историю прадеда, которому чудом удалось выжить во время ВОВ
22 июня 2023 07:00

«Орден спас ему жизнь». Внук рассказал историю прадеда, которому чудом удалось выжить во время ВОВ

«В этот день 82 года назад». В Брестской крепости прошёл митинг-реквием
22 июня 2023 06:58

«В этот день 82 года назад». В Брестской крепости прошёл митинг-реквием