Оборона цитадели. В Брестской крепости прошёл слёт военно-исторических реконструкторов

Новости Беларуси. Зрителями военно-исторической реконструкции «22-е июня. Брестская крепость» стали сотни брестчан и гостей города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Собравшимся на Кобринском укреплении сначала показали, какими были последние моменты мирной жизни в июне 1941 года. Реконструкторы также отразили наиболее драматичные эпизоды обороны цитадели. Использовали пиротехнику, танк, мотоциклы, бронемашину, грузовик, глубоко эмоциональные моменты заставили многих расплакаться.