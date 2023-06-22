«Орден спас ему жизнь». Внук рассказал историю прадеда, которому чудом удалось выжить во время ВОВ

Семен Королев:

Мой прадедушка родился в Московской области, в Москве. Во время Второй мировой войны он служил в отдельной сухопутной пехоте воевал за Ленинград, выстоял блокаду Ленинграда. В 1944-1945 годах принял участие в захвате Берлина, получил медаль «За взятие Берлина». Имел два ордена Красной Звезды, три ордена Красного Знамени, дважды Герой СССР. Прадеда зовут Горшков Геннадий Иванович. Произошла с ним очень интересная история в 1943 году. На тот момент прадед уже имел два ордена Красной Звезды, во время боя их рота пошла в наступление. Во время наступления рядом взорвалась граната. Кто был рядом с дедом, несколько человек убило, несколько ранило. У деда на груди висел орден Красной Звезды. Осколок 9 миллиметров летел в область сердца, там висел этот орден. В результате осколком просто откололась эмаль с этого значка. Если бы его там не было, то дед бы умер. Орден спас ему жизнь.