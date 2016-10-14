Обойти 200 претендентов на место грузчика или сменить пол: как найти работу в Минске?

Счастье труда – это чувство, которое испытывает поэт, глядя, как рабочие строят плотину. Герой этого сюжета не поэт, но и играет на тромбоне. Почему он уже полгода не может насладиться счастьем труда? Размахивая портфелем в толпе прохожих, минчанин Александр Белохвостик беспокойно озирается по сторонам. И не удивительно, ведь уже полгода мужчина в активном поиске – в поиске работы. Александр Белохвостик:

Я ходил к частным работодателям и к государственным, но по итогу получался пролёт.



Выпускник эстрадного отделения музыкального училища, 46-летний тромбонист Александр оставил музицирование в босоногой юности.

Теперь его интересуют деньги, и трудовая книжка минчанина пестрит самыми разными записями: от слесаря до продавца кваса. Последнее место работы – литейщик. Спустя 10 лет, проведённых на заводе, Александр Васильевич вновь меняет профессию.



Александр Белохвостик:

Первое, с чем я столкнулся, это с тем, что я зашёл в киоск, где можно было посмотреть газету о приёме на работу, и просмотрел, какие варианты. Мягко говоря, что там была большая фига. Всё сводится к тому (и практика подтвердила), что они требуют оставить резюме и проводят кастинг. Когда я понял, что с газетой ловить нечего, я пошёл в родной центр занятости. Ну что там они предложили? Меня записали, напечатали бумажки-направления, куда они могут послать. Ну, я и пошёл.

По «кастингам» Александр ходит с самой весны. У минчанина есть особая чёрная книжечка – список, куда алым цветом внесены все места работы, где, на сленге Александра, его «пробросили».



Александр Белохвостик:

Везде ходил! Сейчас я вам зачитаю. «Кухонный рабочий» рассматривал вариант. То есть, оно заявляется, что «требуются». Вроде как, кухонный рабочий – мужчина. На самом деле, это, оказывается, женщина. То же самое, как я ходил в магазин «Первомайский», там было заявлено «укладчик-упаковщик». Я пришёл, сказал: «У вас такая вакансия есть». Мне сказали: «Женщина!» и всё.

Это как в кино «Тутси»: хочешь работать – смени пол, перекрасься и всё в таком роде. Кстати, в той же Америке, отказ в работе по половому признаку считается дискриминацией и серьёзным нарушением. Но вернёмся к нашему герою. «Зеленстрой», работа дворника на свежем воздухе и литейщиком во вредном цеху бедствующего завода, курьер службы доставки еды и копатель могил на кладбище. Александр предлагает себя везде. И везде, по словам безработного, он натыкается на стену отказов, с формулировками «Вакансия закрыта» или «Вы нам не подходите». А часто бывает и так, что реальная зарплата оказывается намного ниже заявленной в объявлении суммы. Александр Белохвостик:

В итоге меня пробросили, никакого толку реально сказать не смогли. Но сказали, что работник должен быть готовый. А тратить на обучение, показывать, типа: «Мы не в состоянии». То есть, я, типа, сам виноват. Но это ещё фигня. Самое смешное, что мне сказали в этой удивительной конторе: «Есть такое правило: мы зарплату на месяц можем задержать» То есть, не платим зарплату месяц, и ты ходишь на работу, но живи как хочешь. Однако детальное знакомство с Александром проливает свет на причины его карьерных неудач. Специалист столичного центра занятости, где на учёте стоит наш герой, сходу вспомнила своего постоянного клиента.



Ирина Карницкая, главный специалист комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Белохвостик Александр Васильевич состоит на учёте с 22 марта. При регистрации не предъявил никаких документов об образовании. Ни профессионально-техническое, ни средне-специальное. Значит, этот безработный не имеет ни профессии, ни квалификации.

Ему было предложено переобучение на повара, но человек неуверенный в себе и к прохождению медкомиссии он не приступил. Он записывает, он, как бы, ищет работу, но у меня сложилось впечатление, что он не совсем адекватно ведёт себя у нанимателя. Здесь у меня он очень активный, но когда я спрашиваю «Как Вы сходили на предприятие?», – он как-то молчит. С начала этого года архив столичных Центров занятости расширился на 14,5 тысяч обращений. Половину из нуждающихся уже удалось трудоустроить. Портрет безработного сегодня выглядит так: это мужчина, 40 с небольшим лет, со средним образованием, но без больших амбиций. Самыми популярными оказались вакансии грузчика и вахтёра. Конкурс на эти должности – почти 200 человек на место!



Согласно статистике, количество вакансий в этом году увеличилось на 15%, но ситуация на рынке труда остаётся напряжённой. Помогают с повышением квалификации и сами центры занятости.

Сегодня безработный белорус на курсах может освоить профессии повара, водителя троллейбуса, сантехника и даже логиста. Кроме того, слушатели курсов получают стипендию и право на бесплатный медосмотр. Ольга Тарасюк, начальник отдела обучения граждан управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Для безработного обучение бесплатное в том случае, если он оканчивает его успешно, получает документ соответствующего государственного образца, но это тоже ответственность, поскольку, если он, поступив на обучение, начинает не посещать или не сдавать экзамены, он отчисляется с обучения и вынужден будет восстановить стоимость этого обучения.



Что же до более высокой категории соискателей – дипломированных специалистов, ведущее кадровое агентство Минска сообщает: высокооплачиваемых вакансий в этом году стало больше, вот только кандидаты зачастую не умеют себя правильно подать на собеседовании.

Оказывается, простой вопрос: «Расскажите о себе», – многих приводит в ступор Ирина Шатковская, директор кадрового агентства:

Просто заявите о себе, что Вы такой прекрасный, ищете работу такую-то, то есть, понять, что Вам конкретно надо. Не просто новую работу. «Какую?» «Высокооплачиваемую!», – это самый смешной ответ, который можно услышать. Просто надо оценивать свои силы реально и быть активными всеми способами, которыми возможно: Интернет, отправлять своё резюме непосредственно в компанию, которая Вам симпатична, с правильным сопроводительным письмом, разместить своё резюме на сайтах, которые специализируются на этом.



В свои 26 лет будущий дизайнер виртуальной среды, минчанин Роман Русецкий успел поступить в университет и бросить; побыть кондуктором автобуса и винтиком системы обслуживания в ресторане быстрого питания. Проблем с занятостью у молодого человека никогда не возникало.

Роман Русецкий:

По моему опыту, простую среднеоплачиваемую работу (ну, не очень оплачиваемую) найти можно. Умереть нам в Беларуси от голода никто не даст. Если мы, конечно, не воруем и если мы готовы работать. Поработав на такой простой среднеоплачиваемой работе, я понял, что хочу чего-то большего и сейчас устроился учиться в Институт современных знаний.



Что до нашего героя Александра Белохвостика, он продолжает заполнять чёрную тетрадь красными записями и надеется, что общество предложит ему выгодную нишу на рынке труда.



Но, несмотря на несовершенства существующей системы, на ум приходят слова философа: «Кто хочет – найдёт способ. Кто не хочет – ищет причину».