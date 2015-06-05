Новости Беларуси. По программе «все включено». Комплексный спектр услуг предлагают новые пункты проката на Цнянском водохранилище. Собираясь на пляж, минчане могут не паковать с собой шезлонги, зонтики, и даже полотенца. Все это они могут арендовать прямо на месте. Дети смогут провести время на новых аттракционах и игровых площадках, а после подкрепиться с родителями в шашлычном дворе. О новинках купального сезона — в сюжете программы Новости «24 часа» на СТВ.

Отдыхающий:

Можно купаться спокойно! Много людей! Очень свежо в воде.

Первый летний зной активизировал любителей пляжного отдыха. Несмотря на будний день, понежиться в лучах белорусского солнца пришли сотни горожан, однако освежиться в прохладных водоемах рискуют далеко не все.

Тренд этого сезона — максимальный комфорт отдыхающих. Так на Цнянском водохранилище появились точки проката пляжного оборудования. Теперь шезлонги, зонтики, полотенца и надувные атрибуты водных процедур минчане могут арендовать прямо на месте. Также отдыхающих удивят дизайнерские беседки и детский городок.

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Лежаки, полотенца, зонтики – уже человек может получить достаточно качественную, европейскую услугу.

Отдыхающие:

Это очень хорошая идея. Люди могут приезжать непринужденно – не брать с собой большое количество вещей.

Покататься на роликах, велосипеде или поиграть в волейбол. Занятие по вкусу найдет каждый. Не остались без внимания и самые маленькие. Устроить автогонки, посоревноваться в прыжках на батуте — все это можно сделать вблизи столичных акваторий.

Отдыхающая:

Здесь хорошая зона отдыха – чисто, много аттракционов.

Попрактиковаться в знаниях по орнитологии или просто послушать пение редких птиц можно на острове Цнянского водохранилища. Пока это уголок дикой природы, но в скором времени здесь появятся оборудованные тропинки и лавочки.

Александр Позняк, глава администрации Советского района г. Минска:

Здесь есть прекрасный остров в 27 гектаров, где работают орнитологи, где есть редкие виды птиц. Здесь поют соловьи, и естественно, что в туристические маршруты это тоже должно быть вовлечено.

Утолить жажду и голод минчане смогут в прибрежных магазинах. Их в этом году будет больше. Вдоль пляжных зон дополнительно организуют 13 торговых точек, а для кулинарных мастеров установят шашлычные дворики.

Владимир Кухарев, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Будут проведены еще мероприятия по оказанию более широкого спектра услуг. И в дальнейшем будем ставить задачу, чтобы человек получал полноценный отдых непосредственно на пляжах.

Экзамены на чистоту, практичность и оформление сдали все 27 пляжей Минска. Лавочки и кабинки для переодевания покрашены, навесы отремонтированы, а вода очищена от мусора. По оценкам экспертов, городские курорты с достоинством примут отдыхающих в этом году.