Прямой эфир

Обнаружена деформация стен. В Партизанском районе временно закрыт детский сад

16 февраля 2021 21:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Временный переезд. Один из детских садов Партизанского района закрыт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Обнаружена деформация стен. В Партизанском районе временно закрыт детский сад-1

Речь о 26 дошкольном учреждении, на улице Слесарной. В детском саду обнаружена деформация стен, в том числе в помещении электрощитовой. Чтобы провести необходимые обследования, потребовалось отключить электроснабжение. Поэтому детсад не может пока функционировать. На время устранения неполадок, всех воспитанников будут принимать в других учреждениях: 260, 442 и 95 садах. Из 133 дошколят 25 остались дома.

Обнаружена деформация стен. В Партизанском районе временно закрыт детский сад-4

Вероника Рудая, начальник управления по образованию Партизанского района:
Дети распределены по учреждениям образования. Всем выделены отдельные помещения, где они могут находиться. Мест хватает, хватает шкафчиков, спальных мест. Естественно выделено и спальное белье детям. Надеюсь, что мы ненадолго задержим родителей. Но, в принципе, в таких уютных хороших детских садах.

# Дошкольные учреждения # общество # Вероника Рудая # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске проведут капитальный ремонт 250 домов. Адреса можно найти на сайтах ЖКХ
16 февраля 2021 20:53

В Минске проведут капитальный ремонт 250 домов. Адреса можно найти на сайтах ЖКХ

Беларусь ограничивает ввоз птицы из регионов Польши, Германии и Чехии
16 февраля 2021 20:09

Беларусь ограничивает ввоз птицы из регионов Польши, Германии и Чехии

«Пришла на предприятие швеёй. Доросла до главного экономиста». Как работает частное предприятие в Бобруйске?
16 февраля 2021 20:08

«Пришла на предприятие швеёй. Доросла до главного экономиста». Как работает частное предприятие в Бобруйске?