Обнаружена деформация стен. В Партизанском районе временно закрыт детский сад

Новости Беларуси. Временный переезд. Один из детских садов Партизанского района закрыт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Временный переезд. Один из детских садов Партизанского района закрыт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Речь о 26 дошкольном учреждении, на улице Слесарной. В детском саду обнаружена деформация стен, в том числе в помещении электрощитовой. Чтобы провести необходимые обследования, потребовалось отключить электроснабжение. Поэтому детсад не может пока функционировать. На время устранения неполадок, всех воспитанников будут принимать в других учреждениях: 260, 442 и 95 садах. Из 133 дошколят 25 остались дома.
Вероника Рудая, начальник управления по образованию Партизанского района:
Дети распределены по учреждениям образования. Всем выделены отдельные помещения, где они могут находиться. Мест хватает, хватает шкафчиков, спальных мест. Естественно выделено и спальное белье детям. Надеюсь, что мы ненадолго задержим родителей. Но, в принципе, в таких уютных хороших детских садах.