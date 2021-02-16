Обнаружена деформация стен. В Партизанском районе временно закрыт детский сад

Речь о 26 дошкольном учреждении, на улице Слесарной. В детском саду обнаружена деформация стен, в том числе в помещении электрощитовой. Чтобы провести необходимые обследования, потребовалось отключить электроснабжение. Поэтому детсад не может пока функционировать. На время устранения неполадок, всех воспитанников будут принимать в других учреждениях: 260, 442 и 95 садах. Из 133 дошколят 25 остались дома.