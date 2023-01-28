Обкатка танком для студентов. Один день в военно-патриотическом лагере

Новости Беларуси. Выходные в стиле милитари. Стартовал четвертый сбор военно-патриотического лагеря «Вызов». Он проходит на базе учебного центра Военной академии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На протяжении трех дней его воспитанники полностью окунаются в армейские будни не только теоретически, но и практически: учатся работать в команде и нести гордое звание защитника Отечества.

Дарья Сергей учится в столичном радиотехническом колледже. В свои 18 лет девушка уже разбирается в компьютерных системах и программировании. Через несколько месяцев она получит диплом техника-электроника. Однако сегодня Даша сменила привычную одежду на военную форму и впервые взяла в руки автомат.

Дарья Сергей, учащаяся Минского радиотехнического колледжа:

После сегодняшних действий я поняла, как стрелять, прицеливаться. Это интересно, мне очень все понравилось. Можно думать о том, чтобы связать свою жизнь с этой сферой.

В военно-патриотическом лагере «Вызов» распорядок приближен к армейскому: ранний подъем, зарядка, тактические упражнения и большая часть времени – практика. Учебная программа насыщенная, поэтому каждый день расписан буквально по минутам. Работа с оружием, в том числе стрельбы, марш-броски в военной экипировке, ориентирование на местности и оказание медицинской помощи. Все это в школах и колледжах познают лишь в теории. Здесь же полное погружение в материал.

Роман Харута, начальник службы РАВ учебного центра Военной академии:

Данные мероприятия, считаю, проводить необходимо постоянно, задействовать средние специальные учебные заведения, школьников, потому что они могут посмотреть, как на самом деле это происходит. Некоторые, может, даже пересмотрят свои взгляды, а другие задумаются, и кто-то решит связать свою жизнь дальше с армией, со службой.

Первое задание на сегодня – обкатка танком. Все по-настоящему: на подростков надевают бронежилеты и каски, экипируют даже оружием. Пройдя инструктаж, ребята бегут на поле боя. Запрыгнув в окоп, настроив прицел, они обстреливают условного противника и поражают вражеский танк гранатой.

Арина Верховская, корреспондент:

События максимально приближены к реалиям. Моя главная задача – обезвредить вражеский танк. От пройденных испытаний захватывает дух. Запал в глазах молодых курсантов – тому подтверждение. Незабываемые впечатления, новые друзья и полезный опыт – вот то, что ребята получили здесь всего за несколько дней.

Елена Бобко, заместитель директора по воспитательной работе Минского радиотехнического колледжа:

Конечно, мы очень переживали, как они здесь будут, на полигоне, но мы сами прошли сегодня обкатку танками. Нам тоже очень понравилось, мы поняли, что это безопасно для наших ребят. И наши девчонки на одинаковом уровне с ребятами поучаствовали на полигоне во всех этих боевых действиях.

Никита Ровченя, учащийся Минского радиотехнического колледжа:

Несмотря на все стереотипы, оказалось очень весело, очень хорошо кормили, прямо очень вкусно. Я бы вернулся сюда еще раз.