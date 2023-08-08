«Обеспечивают качественный вымолот зерна». В Брестской области к жатве закупили новые комбайны

Новости Беларуси. В Брестской области к жатве закупили 190 новых комбайнов. Техника уже в полях. Одно из поручений главы государства – обновление автопарка в регионе – успешно выполнили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В хозяйство «Вознесенский» Жабинковского района новый комбайн «Гомсельмаша» прибыл неделю назад, два дня как новинка уже работает в поле. Производительность и скорость механизаторов устраивает. В хозяйстве уже четыре новые машины. Техника обновляется по мере необходимости. Возраст списанных единиц превышал 15 лет. Своевременная замена снижает финансовую нагрузку на хозяйство.

Андрей Головейко, главный инженер сельхозпредприятия «Вознесенский»:

Данный комбайн оснащен двумя роторными соломосепараторами, которые обеспечивают очень качественный вымолот зерна, очень чистое оно. Во-вторых, это большая производительность комбайна. Он оснащен двумя барабанами, которые обеспечивают хороший, быстрый вымолот. Обеспечивают качество, скорость уборки. Также в этом комбайне оснащена центральная система смазки, установлены компьютеры, датчики. Механизатор может не выходя из кабины настроить нужные параметры.

Пока новый комбайн запустили на уборку озимой пшеницы, ее урожай в «Вознесенском» стал рекордным. В хозяйстве убрали порядка 60 % площадей. Остались лучшие поля, так как первым делом вышли на подгоревшие участки.

Лариса Марчук, главный агроном сельхозпредприятия «Вознесенский»:

Урожай сложился достаточно хороший. Нас сегодня радует озимая пшеница, которая дает до 80 центнеров с гектара зерна. Мы ее еще не проверяли на клейковину, но думаем, что хлебопекарные качества тоже будут хорошими. Уже у нас запахано 100 % под озимый рапс. Сегодня мы вносим удобрения и после 10 августа начинаем сев озимого рапса.