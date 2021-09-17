«О жизни белорусов, о бытовых условиях, о школах». В День народного единства в Минске презентовали газеты 20-30-х годов

Игорь Бузовский, заместитель министра информации Беларуси:

Огромный объем материала, который зачастую может быть воспринят как бытовая информация, сегодня воспринимается совершенно иначе. Рассказ о жизни белорусов, о бытовых условиях, о школах, о том, как хотелось учиться в белорусских школах, как просто хотелось учиться и жить на своей земле, как хотелось жить не через границу, как хотелось ходить к своей семье не через пограничные заставы, а просто жить в одной стране. Это все реальность того, что получило отражение на наших полосах, которые мы постарались объединить как интереснейший материал. Не побоюсь слова «интереснейший», потому что они востребованы достаточно широко. В этом мы убедились уже в следующем этапе реализации проекта. Это День белорусской письменности. На площадке 17 сентября День народного единства как раз таки наряду с презентацией этих материалов мы их и раздавали. То есть это была проба пера, насколько востребована будет информация. И еще в рамках праздника уже сегодня «Белсоюзпечать» расширила линейку символики, которая пополнила товарную линейку. Это и белорусские флаги-знаки, это и открытки, которые выпущены «Полиграфкомбинатом» именно к этой дате, и многое другое. То, что вызывает сегодня покупательский спрос. Нас это радует. Мы понимаем, что в комплексе это яркая и интересная работа. Мы уверены, что она будет прорастать не только в День и Год народного единства, а на протяжении долгого времени.