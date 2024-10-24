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О каких правилах безопасности нужно помнить в отопительный сезон? Ответили в МЧС

24 октября 2024 08:47
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До каникул остались считаные дни, до зимы тоже. Время проверить готовность. О безопасности детей и взрослых в осенне-зимний период заботятся сотрудники МЧС.

В студии «Нового утра» Екатерина Макаренко, инспектор сектора надзора и профилактики Первомайского районного отдела по чрезвычайным ситуациям г. Минска.

О каких правилах безопасности нужно помнить в отопительный сезон? Ответили в МЧС-2

Екатерина Макаренко, инспектор сектора надзора и профилактики Первомайского районного отдела по чрезвычайным ситуациям г. Минска:
Холодное время года – это тот период, которому МЧС уделяет особое внимание. Люди у нас начинают замерзать, особенно до начала отопительного сезона в домах, начинают пользоваться обогревателями, не всегда соблюдают требования пожарной безопасности. Это касается и печного отопления, к которому есть много требований, которые обязательно необходимо соблюдать.

Для Минска самая актуальная причина – это неосторожное обращение с огнем. Вторая причина – это нарушение правил эксплуатации пользования электроприборами и электрооборудованием. Печное отопление тоже есть, поскольку частный сектор присутствует. На последнем месте – детская шалость с огнем и нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

Подробности в видео.

# Правила безопасности # Ольга Бурлакова # Юрий Царёв # Александр Меженный

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