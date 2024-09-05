О чём короткометражный фильм «Культурный код»? Поделился режиссёр

Кирилл Халецкий, режиссер:

Это своего рода эксперимент. Мы попытались объединить игровую составляющую. Есть актеры, есть конкретный сюжет и документальная часть. Получается, хронометраж составил 36 минут. Фильм рассчитан на аудиторию 12+. Потому что проект про государственные символы моей страны уже есть в анимационной форме. Он сейчас готовится на киностудии также, но он для детей помладше. И вот нужен был следующий фильм для следующей ступеньки как бы. Кажется, что хронометраж 36 минут – это именно то, что как раз подходит для зрителей такого возраста.

Подробнее в видео.