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О чём короткометражный фильм «Культурный код»? Поделился режиссёр

05 сентября 2024 14:33
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5 сентября во всех кинотеатрах пройдет показ фильма «Культурный код». Это новый проект Национальной киностудии «Беларусьфильм».

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Кирилл Халецкий, режиссер и Дарья Лазарчик, актриса театра и кино.

О чём короткометражный фильм «Культурный код»? Поделился режиссёр-2

Ольга Бурлакова, ведущая:
Замечательный проект, очень нужный и очень важный. Давайте сейчас расскажем, о чем этот фильм?

О чём короткометражный фильм «Культурный код»? Поделился режиссёр-4

Кирилл Халецкий, режиссер:
Это своего рода эксперимент. Мы попытались объединить игровую составляющую. Есть актеры, есть конкретный сюжет и документальная часть. Получается, хронометраж составил 36 минут. Фильм рассчитан на аудиторию 12+. Потому что проект про государственные символы моей страны уже есть в анимационной форме. Он сейчас готовится на киностудии также, но он для детей помладше. И вот нужен был следующий фильм для следующей ступеньки как бы. Кажется, что хронометраж 36 минут – это именно то, что как раз подходит для зрителей такого возраста.

Подробнее в видео.

# Ольга Бурлакова # Екатерина Яцкевич # Кино # Александр Стасевич

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