О Беларуси 24 часа: интерактивный благотворительный проект от международного телеканала History впервые прошёл в Беларуси

Любопытные туристы забираются в самые дальние уголки Беларуси, а в прошлом году нашей Беловежской пущей заинтересовалась творческая группа телеканала «Animal Planet Discovery» и сняла потрясающий фильм об этом природном заповеднике.

В середине сентября нынешнего года международный телеканал «History» объявил о проведении в Беларуси интерактивного благотворительного проекта.

Любой желающий мог прислать на сайт проекта историю о любом населенном пункте и событиях, связанных с ним. После чего была сформирована карта из таких исторических мест, а также собраны команды, которые и отправились в 24-часовой марафон по этим местам. За посещение каждого из них командам начислялись баллы.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – капитан команды-победителя в зачете «СМИ» – Юрий Янковский, капитан команды-победителя в корпоративном зачете – Юрий Уласик, а также представитель команды-победителя в любительском зачете – Александр Филипович.