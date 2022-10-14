«Нужно сделать очень много действий». Перцов рассказал, почему встреч и линеек недостаточно для воспитания молодёжи

Новости Беларуси. Белорусы должны стать монолитной нацией с высоким уровнем патриотизма и готовностью защищать свою Родину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое мнение во время рабочей поездки в Брестскую область высказал министр информации. Владимир Перцов принял участие в заседании Каменецкого райисполкома. Одной из главных тем обсуждения стало патриотическое воспитание молодежи, а также использование социальных сетей как средств массовой коммуникации.

В общении с подрастающим поколением властям и общественным структурам нужно избегать формализма, развенчивая мифы, которые всячески пытаются навязать белорусам деструктивные силы. Начиная со школы, молодежь следует увлекать конкретными делами. Каменецкие юноши и девушки, к примеру, активно участвуют в патриотических акциях. А сельскохозяйственный отряд «Пущанцы», носящий имя Героя Беларуси Андрея Ничипорчика, признан лучшим в республике.

В 2021 году победителем областного соревнования на уборке урожая вместе с отцом стала 18-летняя Виктория Кунц. В этом сезоне в лидерах снова уроженец Каменецкого района – молодой комбайнер 4-тысячник Андрей Кобятко. Такие примеры должны служить ориентиром для остальных ребят.

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:

Человек, который любит свою страну, всегда готов встать на защиту своей страны, своей маленькой родины, большой державы. И для того, чтобы его таким воспитать, нужно сделать очень много действий, не только формальных мероприятий: торжественных встреч, линеек, кинолекториев, но и бесед, и наполнения вот этого сосуда юного молодого человека той информацией, теми знаниями, которые перерастут в убеждения, которые далее перерастут в действия. В действия по защите родного края.