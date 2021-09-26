Нужно разнообразить досуг охотника. К каким выводам пришли главные лесничие со всей Беларуси?

Новости Беларуси. Об уважении к природе и охотничьем интересе на неделе говорили главные лесничие из всех уголков нашей страны. По форме – семинар, по факту – обмен опытом на практике. Пришли к выводу: интересные маршруты, снаряжение и достойная инфраструктура есть, но необходимо разнообразить досуг того, кто отправляется за трофеем в лес, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Валентин Шатравко, первый заместитель министра лесного хозяйства Беларуси:

Экскурсионная программа – тоже немаловажно. Как раз таки мы об этом говорим, что даже если к нам приезжают охотники, то они заняты определенный промежуток времени, а у них остается довольно большое время для того, чтобы ознакомиться с другими достопримечательностями, которые есть у нас в республике.