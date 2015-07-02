Нужно ли платить за разбитый в магазине товар?

Ежедневно на горячую линию телеканала СТВ поступают около 50 звонков. Диапазон обращений очень широкий.

Минчанин задает вопрос:

В магазине я случайно задел стеллаж и разбил бутылку дорогого вина. Меня заставили за нее платить. Правомерно ли это?

Ирина Коноплицкая, председатель ОО «Защита потребителя»:

Если вы разбили бутылку дорогого вина в магазине, здесь необходимо установить, надлежаще ли выставлены эти бутылки с вином. Если выкладка товара сделана надлежаще, то вы обязаны оплатить стоимость разбитой бутылки. Если выкладка товара произведена ненадлежащего качества, то тогда платить вы не должны. Это все решается на месте путем приглашения администратора и визуального выставленного товара. Если покупатель не согласен с решением администрации магазина о возмещении убытков магазина по поводу разбитой бутылки, то администрация имеет право вызвать сотрудников милиции, которые будут решать данный вопрос.