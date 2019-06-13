Новый уличный фонтан с питьевой водой заработал на улице Комсомольской: как к этому отнеслись минчане

Новости Беларуси. На улице Комсомольской в Минске заработал новый уличный фонтанчик с питьевой водой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Появился он рядом с домом на Комсомольской, 15 и стал еще одним элементом реконструкции пешеходной улицы. Вода сюда подается из скважины. Для экономии на фонтанчике специально установлен кран. Воспользоваться родником может любой.