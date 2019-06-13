Прямой эфир

Новый уличный фонтан с питьевой водой заработал на улице Комсомольской: как к этому отнеслись минчане

13 июня 2019 20:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На улице Комсомольской в Минске заработал новый уличный фонтанчик с питьевой водой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Новый уличный фонтан с питьевой водой заработал на улице Комсомольской: как к этому отнеслись минчане -1

Новый уличный фонтан с питьевой водой заработал на улице Комсомольской: как к этому отнеслись минчане -3

Появился он рядом с домом на Комсомольской, 15 и стал еще одним элементом реконструкции пешеходной улицы. Вода сюда подается из скважины. Для экономии на фонтанчике специально установлен кран. Воспользоваться родником может любой.

Жители Минска рассказали, что думают о новшестве (подробнее – в видеоинформации).

Новый уличный фонтан с питьевой водой заработал на улице Комсомольской: как к этому отнеслись минчане -6

Новый уличный фонтан с питьевой водой заработал на улице Комсомольской: как к этому отнеслись минчане -8

# Фонтаны Минска # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске изменились маршруты автобусов № 33 и 86
13 июня 2019 20:41

В Минске изменились маршруты автобусов № 33 и 86

Возрождение бренда. Пианино «Беларусь» передали в дар музыкальному колледжу в Гродно. И вот как их оценили учащиеся и преподаватели
13 июня 2019 20:28

Возрождение бренда. Пианино «Беларусь» передали в дар музыкальному колледжу в Гродно. И вот как их оценили учащиеся и преподаватели

От экстремизма и защиты личных данных до наказания по наркотикам: какие изменения внесли депутаты в законодательство Беларуси
13 июня 2019 19:10

От экстремизма и защиты личных данных до наказания по наркотикам: какие изменения внесли депутаты в законодательство Беларуси