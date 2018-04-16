Новый телевизор пугает семью по ночам треском и скрипом: посторонние звуки от техники – это не брак?

Новости Беларуси. Почему новый телевизор за 3 тысячи рублей стал причиной бессонницы и расшатанной нервной системы минчанина и его семьи, разбираемся в программе «Добро пожаловаться».

Дмитрий Богданов, минчанин:

Купили телевизор Sony, 55 дюймов, последняя модель. Стоит он 3.100 белорусских рублей. Через два месяца в квартире начинается треск какой-то. Жена говорит, Дима, наверное, Барабашка завелся.

Молодой человек несказанно удивился, когда определил источник странных звуков. Скрежет и щелчки издавал телевизор. Некоторое время Дмитрий честно пытался уговорить технику помолчать. Телевизор сняли со стены и установили на подставку – не помогло, перевесили на другую стену – снова неудача.

Исчерпав все нехитрые способы, мужчина обратился в магазин. Однако и там натолкнулся на сплошные чудеса: долгие переговоры, письменное требование о ремонте, замене товара или возврате денег. Дмитрий Богданов:

Я даже сам готов оплатить ремонт, чтобы у меня не трещал телевизор. Я не выбиваю чужие деньги, мне главное, чтобы у меня хорошая вещь стояла. Если вы это сделать не можете, предоставьте мне новый телевизор, если нет – верните деньги. Сервисный центр выдал заключение: посторонние звуки – это не брак.



Дмитрий Богданов:

Я спать не могу ночами, а Вы говорите – дефектов нет!

Справедливости ради заметим, что в заключении, выданном сервисным центром, указано, что на сайте завода изготовителя есть предупреждение о том, что аппарат данной модели может издавать посторонние звуки в режиме ожидания. Почему тогда об этой странной особенности ни в техническом паспорте, ни в рекламном буклете нет информации? Приписка есть лишь на сайте. А что если клиент – человек почтенного возраста и с интернетом на «Вы и шепотом»? Возможно, чтобы не нарушать права потребителей, достоверную информацию о рисках сообщают продавцы при реализации товара. Под видом покупателей корреспонденты СТВ отправились в тот самый магазин, чтобы это проверить. Беседа корреспондента СТВ с продавцами:

– Эта модель работает по 10-20 лет. Зависит от эксплуатации.

– А я читала в интернете, что эта модель скрипит иногда…

– Ну, это, наверное, попало кому-то. У каждого производителя есть минимальный процент брака. Это же все-таки техника.

– В норме не скрипит?

– Не должен. Не должно так, это просто не повезло, значит.

– А если брак, то замена?

– Замена, да.

О неприятных странностях данной модели – ни слова. А это значит, информация потребителям доводится не в полном объеме, что нарушает их права.

Дарина Гулюта, юрист:

При продаже данного товара не была доведена полная, достоверная информация потребителю о товаре, не были озвучены особенности в работе, а именно – допустимый треск в работе данного устройства.

Потребитель имеет право требовать расторжение договора и возврата всей уплаченной суммы.

Потребителю необходимо обратиться к продавцу и в письменной форме заявить требование о расторжении договора. Требование подлежит удовлетворению в течение 7 дней.

Просим принести многострадальный экран, чтобы вместе с экспертом услышать звуки, которые превратили жизнь Дмитрия в череду разборок и нервных потрясений. Но неожиданно перед съемочной группой «вырастает» начальник охраны с требованием съемку прекратить. Терпеливо разъясняем, что на это нет никаких оснований.

Беседа корреспондента СТВ с сотрудником охраны магазина:

– Что снимаем? Разрешение есть? У нас съемка производится только с разрешения руководителя торгового объекта.

– Какое разрешение Вы имеете в виду? Мы имеем право снимать в магазине, ознакомьтесь.

– Хорошо, извините, удачной работы.

Спустя две минуты после включения, техника начинает щелкать. Данный факт зафиксировал и эксперт по технически сложным товарам. Специалист убежден: недостатки влияют на качество просмотра телевизора, и можно говорить о том, что товар некачественный.

Кстати, никто из руководства магазина общаться с нами не пожелал. На амбразуру были брошены два молодых продавца. Вместе с Дмитрием составляем претензию и пишем руководству магазина свои «наилучшие» пожелания в Книгу замечаний и предложений.

Иван Русаков, судебный эксперт по технически сложным товарам:

На слух эти щелчки влияют. И когда имеются щелчки в процессе просмотра – это немного ухудшает качество.

Чем руководствовался мастер сервисного центра, который прописал в своем заключении, что дефектов нет?