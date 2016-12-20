Новый рентген-аппарат запустили в 3 городской детской поликлинике Минска

Новости Беларуси. Видеть травмы насквозь. В 3 детской поликлинике 20 декабря запустили новый рентген-аппарат. Этот современный прибор теперь позволяет практически сразу, после того как был сделан снимок, получить результат обследования.

При этом все изображения, выполненные на этом аппарате, теперь легко можно будет сохранять в электронном архиве и при необходимости быстро передать доктору.

Стоимость оборудования составляет более 65 тысяч долларов, при этом для новой машины ещё был произведён капитальный ремонт самого помещения, который обошёлся почти в два миллиарда неденоминированных рублей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Игорь Юркевич, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Служба охраны материнства и детства города однозначно является приоритетным направлением.

Развитие системы здравоохранения города – это один из объектов, который вводится в 2016 году в рамках модернизации системы городского здравоохранения. Также до конца года мы планируем открыть новое отделение реанимации новорождённых в 6 Городской клинической больнице, завершаются работы на новой поликлинике в микрорайоне Брилевичи.

Елена Дудук, главный врач УЗ «3 городская детская клиническая поликлиника»:

Сегодня обычный рабочий день для учреждения, и вместе с тем он очень значимый и важный, очень радостный. Возобновляет работу рентгеновский кабинет на нашей базе. С сегодняшнего дня мы в полной мере начинаем работу по этому виду исследований.