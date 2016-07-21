Восточный сквер в Минске благоустроят – впервые за 65 лет

Новости Беларуси. Ремонт впервые за 65 лет. Выделены средства на благоустройство Восточного сквера. Тихое уютное место пользуется большой популярностью у жителей близлежащих домов. Однако последние годы мини-парк нуждался в преобразовании.

На территории площадью около 5-ти гектаров установят новые скамейки, площадки для детей, мачты освещения, появится современное плиточное покрытие.

Предусмотрено и место для сцены, где будут проводиться концерты и праздничные мероприятия.

Для любителей спорта появится велопарковка и тренажеры, площадки для игры в бадминтон, настольный теннис и волейбол, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.