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«Алиса в Стране чудес» – сказочная выставка кукол открылась в Минске

18 декабря 2025 12:11
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Новогодняя магия и волшебство. На завораживающую сказку приглашает выставка кукол. Здесь каждый узнает тайну «Алисы в Стране чудес».

«Алиса в Стране чудес» – сказочная выставка кукол открылась в Минске -2

Алина Трус, корреспондент:
Все как в книге, и даже загадочнее. Яркие моменты культового произведения в своей работе отразила Татьяна Громыко. «Ожившие страницы» – так художница назвала композицию. Безумное чаепитие Алисы в атмосфере сумасшествия и хаоса она представила в виде фигурок из шерсти.

«Алиса в Стране чудес» – сказочная выставка кукол открылась в Минске -4

Татьяна Громыко, мастер по изготовлению игрушек ручной работы:
Здесь миллионы-миллионы ударов иглой, чтобы получилась работа. То есть шерсть сворачиваешь, и иголочкой нужно много-много раз уколоть. И в самый момент это терпение, усидчивость. Потому что действительно не все выдерживают испытаний иголкой. Здесь вот туман такой дремотный из трубки такой, тоже из шерсти.

«Алиса в Стране чудес» – сказочная выставка кукол открылась в Минске -6

Воодушевилась творчеством Льюиса Кэрролла и Екатерины Минакова. Мастеру кукол потребовалось всего два дня, чтобы увидеть точные образы своих персонажей. Любимое произведение из детства будто иначе заиграло в выставочном зале.

«Алиса в Стране чудес» – сказочная выставка кукол открылась в Минске -8

Екатерина Минакова, мастер по изготовлению игрушек ручной работы:
Вот этот персонаж, это у меня Белый кролик. Все почему-то так больше склоняются, что если кролик, это либо что-то анималистичное должно быть изображено, либо это все-таки мужского пола персонаж. Но я решила обыграть это так. А почему бы и нет? Это девочка – Белый кролик. Она такая воздушная, легкая, загадочная.

Подробности в видео.

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