«Алиса в Стране чудес» – сказочная выставка кукол открылась в Минске

Новогодняя магия и волшебство. На завораживающую сказку приглашает выставка кукол. Здесь каждый узнает тайну «Алисы в Стране чудес».

Алина Трус, корреспондент:

Все как в книге, и даже загадочнее. Яркие моменты культового произведения в своей работе отразила Татьяна Громыко. «Ожившие страницы» – так художница назвала композицию. Безумное чаепитие Алисы в атмосфере сумасшествия и хаоса она представила в виде фигурок из шерсти.

Татьяна Громыко, мастер по изготовлению игрушек ручной работы:

Здесь миллионы-миллионы ударов иглой, чтобы получилась работа. То есть шерсть сворачиваешь, и иголочкой нужно много-много раз уколоть. И в самый момент это терпение, усидчивость. Потому что действительно не все выдерживают испытаний иголкой. Здесь вот туман такой дремотный из трубки такой, тоже из шерсти.

Воодушевилась творчеством Льюиса Кэрролла и Екатерины Минакова. Мастеру кукол потребовалось всего два дня, чтобы увидеть точные образы своих персонажей. Любимое произведение из детства будто иначе заиграло в выставочном зале.