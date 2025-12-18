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Искусство и современные технологии! Как проект «Наследие» ломает стереотипы о музеях

18 декабря 2025 12:28
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Искусство и современные технологии! Как проект «Наследие» ломает стереотипы о музеях-1

Валерия Яскевич, корреспондент:
Классическое искусство и современные технологии. Что у них общего? Казалось бы, ничего. Но именно цифра сегодня становится главным хранителем и проводником в мир великого культурного наследия.

Искусство и современные технологии! Как проект «Наследие» ломает стереотипы о музеях-3

Как галерее народного художника Беларуси Михаила Савицкого заговорить с поколением смартфонов и планшетов? Ответ в инновационном проекте, который ломает стереотипы о музеях.

Искусство и современные технологии! Как проект «Наследие» ломает стереотипы о музеях-5

Юлия Ковалева, ученый секретарь Музея истории города Минска:
Проект «Наследие» – это виртуальная выставка, которая подготовлена в рамках реализации гранта Президента Республики Беларуси в сфере культуры на 2025 год. То есть в прошлом году мы подготовили этот проект, получили на его реализацию грант. Главная идея наша заключалась в том, чтобы показать широкой аудитории те материалы, которые мы раньше не показывали.

Галерея Михаила Савицкого открылась в 2012 году. В ее музейной части два зала с наградами, фотографиями, документами и картинами. Но в запасниках хранится гораздо больше – свыше тысячи предметов. И сотрудникам давно хотелось открыть это богатство для всех.

Искусство и современные технологии! Как проект «Наследие» ломает стереотипы о музеях-7

Юлия Ковалева:
В основном это такой плоскостной материал, то есть бумаги, бумажные письма, документы, там различные свидетельства, фотографии. И для того чтобы их демонстрировать в музее, во-первых, нужны большие площади, во-вторых, это небезопасно для самих предметов. Например, некоторые документы просто нельзя долго подвергать такому открытому показу, потому что под действием света, перемены влажности они просто разрушаются. И поэтому было предложено показать их в формате современном. То есть через инфокиоск или мультиборд. Как любой экран, он сюда притягивает младшую аудиторию наших посетителей.

Подробности в видео.

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