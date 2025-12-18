Искусство и современные технологии! Как проект «Наследие» ломает стереотипы о музеях

Валерия Яскевич, корреспондент: Классическое искусство и современные технологии. Что у них общего? Казалось бы, ничего. Но именно цифра сегодня становится главным хранителем и проводником в мир великого культурного наследия.

Как галерее народного художника Беларуси Михаила Савицкого заговорить с поколением смартфонов и планшетов? Ответ в инновационном проекте, который ломает стереотипы о музеях.

Юлия Ковалева, ученый секретарь Музея истории города Минска:

Проект «Наследие» – это виртуальная выставка, которая подготовлена в рамках реализации гранта Президента Республики Беларуси в сфере культуры на 2025 год. То есть в прошлом году мы подготовили этот проект, получили на его реализацию грант. Главная идея наша заключалась в том, чтобы показать широкой аудитории те материалы, которые мы раньше не показывали.

Галерея Михаила Савицкого открылась в 2012 году. В ее музейной части два зала с наградами, фотографиями, документами и картинами. Но в запасниках хранится гораздо больше – свыше тысячи предметов. И сотрудникам давно хотелось открыть это богатство для всех.