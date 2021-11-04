Игорь Сергеенко: «Акцент был сделан на Всебелорусском народном собрании, полномочиях этого органа»

Новости Беларуси. Разные точки зрения при столкновении способствуют выработке нормальных положений будущей Конституции, считает Александр Лукашенко. Об этом Президент заявил 4 ноября на встрече с рабочей группой по доработке проекта Основного закона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Конституционная комиссия провела определенную работу, предложила варианты свои. А сейчас группа специалистов, рабочая группа, как мы ее называем, создана распоряжением Президента, работает над шлифовкой этой Конституции. И если уж говорить по-народному, прописывает эту Конституцию юридическим языком.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Сегодня мы стали ближе к проекту Конституции, который будет выноситься на всенародное обсуждение. Отработаны переходные положения Конституции, как мы будем жить после принятия Конституции. Акцент был сделан на Всебелорусском народном собрании, полномочиях этого органа, который у нас найдет свое отражение в Конституции и в жизни государства в перспективе. В целом понимание позиции о роли ВНС, ее полномочиях и порядке функционирования, статусе вышли.

Президент поставил перед рабочей группой конкретные задачи – доработать документ по отдельным направлениям, выверить все юридические термины и детально проанализировать каждую из статей. Далее проект рассмотрит Конституционная комиссия, после чего состоится общественное обсуждение. Окончательный вариант Конституции будет вынесен на республиканский референдум.