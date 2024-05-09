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Новые факты о преступлениях нацистов – беспрецедентная жестокость в детском концлагере в Сёмково

09 мая 2024 06:20
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Генеральная прокуратура продолжает расследование резонансного дела о геноциде белорусского народа. И не один факт зверств врага теперь не растворится в молчании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще недавно никто и не знал, что в Семково, недалеко от Минска, нацисты создали детский концлагерь. Жертвами беспрецедентной жестокости гитлеровцев стали сотни сирот.

Все подробности новой истории – в материале Алины Мычко.

Новые факты о преступлениях нацистов – беспрецедентная жестокость в детском концлагере в Сёмково-1

Алина Мычко, корреспондент:
Разрушенные стены, горы обломков и заброшенные помещения. Так сейчас выглядит усадьба Хмаров. После Октябрьской Революции здесь более 20 лет работал детский интернат. Но с приходом войны это место превратилось в настоящую лабораторию ужаса. Здесь жили около 500 сирот. Эвакуировать их не успели.

Новые факты о преступлениях нацистов – беспрецедентная жестокость в детском концлагере в Сёмково-4

В годы оккупации интернат был местом чудовищных издевательств над беззащитными детьми. Сотни мальчишек и девчонок стали жертвами жутких опытов. Фашисты прививали возбудителей страшных заболеваний, испытывали лекарства и прививки, поддували легкие и до последней капли выкачивали из детей кровь. Восстановлением этих фактов долгое время занимался Сергей Соболев. В течение нескольких лет он руководил имением Хмаров.

Новые факты о преступлениях нацистов – беспрецедентная жестокость в детском концлагере в Сёмково-7

Сергей Соболев, секретарь общественного объединения «Защитники памяти и правды о Великой Отечественной войне»:
Во-первых, немцы использовали детей для медицинских экспериментов и брали у детей донорскую кровь для немецкого госпиталя, который располагался неподалеку. Дети подробностей самих и смысла экспериментов рассказать не могут. Нина Петровна Кобанова, которая была таким, самым близким из тех детей, которые вот были воспитанниками детского дома рассказывала следующее. Во-первых, это были очень болезненные уколы, после которых мы не могли долго в себя прийти.

Новые факты о преступлениях нацистов – беспрецедентная жестокость в детском концлагере в Сёмково-10

Выживали после таких пыток немногие. Но администрация концлагеря постоянно поддерживала численность детей. Новых жертв свозили сюда со всего Советского Союза. Голод, холод, болезни и постоянный страх унесли сотни невинных жизней. Спасенных узников уже практически не осталось в живых, но их дети и внуки до сих пор живут на этих землях и хорошо помнят их историю.

Новые факты о преступлениях нацистов – беспрецедентная жестокость в детском концлагере в Сёмково-13

Когда разгром фашистов стал очевиден, дети оказались палачам уже не нужны. Немцы приговорили оставшихся в живых к жестокой расправе в Тростенце. Но воспитателям удалось передать весть об этом партизанам. Операция по спасению сирот стала одной из самых сложных для бригады «Штурмовой». Холодной зимней ночью без единого выстрела партизаны вывезли из детдома 274 ребенка.

Подробности в видео.

# Великая Отечественная война # общество # Алина Мычко

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