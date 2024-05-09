Новые факты о преступлениях нацистов – беспрецедентная жестокость в детском концлагере в Сёмково

Генеральная прокуратура продолжает расследование резонансного дела о геноциде белорусского народа. И не один факт зверств врага теперь не растворится в молчании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще недавно никто и не знал, что в Семково, недалеко от Минска, нацисты создали детский концлагерь. Жертвами беспрецедентной жестокости гитлеровцев стали сотни сирот. Все подробности новой истории – в материале Алины Мычко.

Алина Мычко, корреспондент:

Разрушенные стены, горы обломков и заброшенные помещения. Так сейчас выглядит усадьба Хмаров. После Октябрьской Революции здесь более 20 лет работал детский интернат. Но с приходом войны это место превратилось в настоящую лабораторию ужаса. Здесь жили около 500 сирот. Эвакуировать их не успели.

В годы оккупации интернат был местом чудовищных издевательств над беззащитными детьми. Сотни мальчишек и девчонок стали жертвами жутких опытов. Фашисты прививали возбудителей страшных заболеваний, испытывали лекарства и прививки, поддували легкие и до последней капли выкачивали из детей кровь. Восстановлением этих фактов долгое время занимался Сергей Соболев. В течение нескольких лет он руководил имением Хмаров.

Сергей Соболев, секретарь общественного объединения «Защитники памяти и правды о Великой Отечественной войне»:

Во-первых, немцы использовали детей для медицинских экспериментов и брали у детей донорскую кровь для немецкого госпиталя, который располагался неподалеку. Дети подробностей самих и смысла экспериментов рассказать не могут. Нина Петровна Кобанова, которая была таким, самым близким из тех детей, которые вот были воспитанниками детского дома рассказывала следующее. Во-первых, это были очень болезненные уколы, после которых мы не могли долго в себя прийти.

Выживали после таких пыток немногие. Но администрация концлагеря постоянно поддерживала численность детей. Новых жертв свозили сюда со всего Советского Союза. Голод, холод, болезни и постоянный страх унесли сотни невинных жизней. Спасенных узников уже практически не осталось в живых, но их дети и внуки до сих пор живут на этих землях и хорошо помнят их историю.