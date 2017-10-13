Новые эталоны в области атомной энергетики и наноиндустрии будут созданы в Беларуси

Новости Беларуси. Обновленный комплекс Белорусского института стандартизации и сертификации должны сдать уже в следующем году. С ходом реконструкции 13 октября познакомили премьер-министра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас в корпусе находится испытательный центр. Ему уже более 20 лет. Одну из задач, которую здесь решают – обеспечить высокий уровень качества продукции. Ее конкурентоспособность напрямую влияет на расширение экспорта. Развивают в центре и эталонную базу. Это основное техническое звено национальной системы измерений.

Сейчас в Беларуси полсотни эталонов. Еще 20 в области развития атомной энергетики, медуслуг, геодезии, ІТ-сфере должны появиться в ближайшие пять лет.