Новогрудский аграрный колледж выиграл грант Евросоюза: приобретут электротрактор для экологического земледелия

Новости Беларуси. Грант Евросоюза выиграл Новогрудский аграрный колледж. Ему приобретут электротрактор, который передадут в июне, когда Новогрудок будет принимать XV Республиканский экологический форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Технику планируют использовать в учебном процессе, ведь экологическое земледелие сегодня мировой тренд. К тому же, в колледже начали готовить специалистов по охране окружающей среды. От макетов солнечных коллекторов и калькуляторов экономии до лекций от ведущих специалистов Беларуси, Греции и Швеции. Интерес к новому направлению у абитуриентов большой, ведь в Новогрудке сегодня активными темпами реализуются проекты в рамках создания «зеленого города».

Дарья Савко, учащаяся Новогрудского государственного аграрного колледжа:

Я узнала из районной газеты, по телевидению также сообщали, что в нашем городе открываются новые специальности. И я решила, почему бы не попробовать. Экология – это наше будущее.