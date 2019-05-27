Новогрудский аграрный колледж выиграл грант Евросоюза: приобретут электротрактор для экологического земледелия

Новости Беларуси. Грант Евросоюза выиграл Новогрудский аграрный колледж. Ему приобретут электротрактор, который передадут в июне, когда Новогрудок будет принимать XV Республиканский экологический форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Грант Евросоюза выиграл Новогрудский аграрный колледж. Ему приобретут электротрактор, который передадут в июне, когда Новогрудок будет принимать XV Республиканский экологический форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Технику планируют использовать в учебном процессе, ведь экологическое земледелие сегодня мировой тренд. К тому же, в колледже начали готовить специалистов по охране окружающей среды.
От макетов солнечных коллекторов и калькуляторов экономии до лекций от ведущих специалистов Беларуси, Греции и Швеции. Интерес к новому направлению у абитуриентов большой, ведь в Новогрудке сегодня активными темпами реализуются проекты в рамках создания «зеленого города».
Дарья Савко, учащаяся Новогрудского государственного аграрного колледжа:
Я узнала из районной газеты, по телевидению также сообщали, что в нашем городе открываются новые специальности. И я решила, почему бы не попробовать. Экология – это наше будущее.
Елена Селевич, первый заместитель председателя Новогрудского райисполкома:
В 2014 году городом был разработан план действий по устойчивому энергетическому развитию. И, собственно, с этого началось наше участие в реализации международных грантов.
На сегодняшний день общий объем финансирования по данным проектам в экономику района составил более 6 миллионов долларов США.
До сентября возле общежития колледжа планируют закончить установку ветряка и солнечных панелей. Это позволит экономить на электричестве и наглядно показывать учащимся принцип работы «зеленой экономики».