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Новогодняя ночь в Беларуси прошла без чрезвычайных ситуаций и происшествий – комментарий МВД

01 января 2018 11:42
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Новости Беларуси. Новогодняя ночь в целом в Беларуси прошла без серьезных эксцессов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Новогодняя ночь в Беларуси прошла без чрезвычайных ситуаций и происшествий – комментарий МВД-1

Дмитрий Курьян, начальник управления главного управления – начальник управления охраны правопорядка ГУОПП МОБ МВД Республики Беларусь:
Благодаря принятым со стороны органов внутренних дел мерам, каких-либо чрезвычайных ситуаций и происшествий непосредственно в местах проведения праздничных гуляний не допущено. Граждане с пониманием относились к проводимым профилактическим мероприятиям. Обстановка в республике остается стабильной и контролируемой со стороны органов внутренних дел.

В штатном режиме работали и сотрудники скорой помощи. Количество вызовов в новогоднюю ночь не превысило обычное количество. Однако все же не обошлось без пострадавших от пиротехники. Три человека получили травмы. Им оказана помощь, и все они уже выписаны из больниц.

Новогодняя ночь в Беларуси прошла без чрезвычайных ситуаций и происшествий – комментарий МВД-4

# общество # Фотофакт # Новый год # Дмитрий Курьян

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