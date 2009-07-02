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Новое производство стройматериалов в Минске способствует снижению стоимости строительства жилья

02 июля 2009 13:49
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Новая линия по выпуску ячеистого бетона для укладки на клей открылась сегодня на Минском комбинате силикатных изделий.

Ее производительность — 300 тысяч кубометров бетона в год. Инвестиции в новый цех составили около пятидесяти миллиардов рублей. Окупятся затраты за 5-7 лет, а блоки будут продавать в Польшу, Прибалтику и Россию.

Производство  в черте города позволит уменьшить транспортные расходы на доставку материалов к объектам. А в итоге — поспособствует снижению стоимости строительства жилья.

— Практически это новый завод в заводе, который будет производить 300 тыс. кубов материала в год или тысячу кубов в сутки. Материал современный, исключаются мостики холода, что актуально в современных условиях энергосбережения и снижения энергозатрат на обогрев здания, заявил — Анатолий Брановец, заместитель директора по производству и качеству Минского комбината силикатных изделий.

# Экономика # общество

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