Прокуратура Гомельской области выявила массовые нарушения земельного законодательства

В первом полугодии текущего года органами прокуратуры Гомельской области проведено более 60 проверок исполнения требований земельного законодательства, по результатам которых внесено около 200 актов прокурорского реагирования.

Получение земельных участков с целью их последующей перепродажи стало нормой для отдельных лиц, в том числе и для некоторых руководителей местных органов власти. Такие нарушения выявлены в Ченковском сельском исполнительном комитете. В 2006-2009 годах сельисполком более чем 20 раз отказал заявителям в выделении земли из-за отсутствия свободных участков. При этом двое граждан в этот период на льготных условиях получили по 2 земельных участка. Среди них фигурировало и должностное лицо этого исполкома.

Выявлены также факты самовольного занятия земли. Так, бывший руководящий работник Мозырского райисполкома незаконно занял участок в центре города, который по настоянию прокуратуры на днях был им освобожден.

Подобные нарушения имеют место и среди юридических лиц. Выявлено 14 фактов самовольного занятия операторами сотовой связи земельных участков до получения правоустанавливающих документов на землю в Брагинском, Ветковском, Добрушском, Ельском, Калинковичском, Наровлянском и других районах области. Более того, в отдельных из них строительство станций начато еще до принятия решений о предоставлении участков, сообщает БЕЛТА.