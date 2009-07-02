На пожарной каланче в Гродно заиграл трубач

Впервые мелодии в исполнении трубача из оркестра областного управления МЧС прозвучали 2 июля за несколько минут до полудня.

Сразу по их окончании куранты на Фарном костеле отбили полдень. Начиная с сегодняшнего дня, такая перекличка трубы и курантов станет ежедневным событием в городе.

Как пояснили в центре пропаганды и обучения, духовые мелодии с каланчи будут возвещать городу над Неманом о том, что день сменил утро и напоминать о том, что спасатели всегда рядом и следят за безопасностью горожан.

В наше время гродненский трубач станет, по мнению спасателей, особенностью Гродно и положительно повлияет на создание туристического имиджа города. Сегодня и сама столетняя пожарная каланча стала туристическим объектом, одним из символов Гродно.