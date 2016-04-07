Новое почтовое отделение появилось в Минске - в микрорайоне Каменная Горка

Новости Беларуси. Новое почтовое отделение появилось в Минске. Теперь отправлять письма, и посылки, получать пенсии и оплачивать счета жители новых микрорайонов Каменной Горки могут не совершая длительных путешествий — почтовое отделение находится в одном из крупных торговых центров. Здесь же можно купить прессу, марки и конверты и воспользоваться услугами ксерокопии.

Это отделение стало 118-ым в Минске, кроме того в этом году планируется открытие еще двух, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.