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Новое почтовое отделение появилось в Минске - в микрорайоне Каменная Горка

07 апреля 2016 18:14
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Новости Беларуси. Новое почтовое отделение появилось в Минске. Теперь отправлять письма, и посылки, получать пенсии и оплачивать счета  жители новых микрорайонов Каменной Горки могут не совершая длительных путешествий  — почтовое отделение находится в одном из крупных торговых центров.  Здесь же можно купить прессу, марки и конверты и воспользоваться услугами ксерокопии. 

Это отделение стало 118-ым в Минске, кроме того в этом году планируется открытие еще двух, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Почта Беларуси

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