Новости Беларуси. Экзамен на боеготовность. Новобранцы танковых подразделений на полигонах Гродненской области провели первые боевые стрельбы. Именно с этого момента они становятся слаженными экипажами, способными выполнить любую поставленную задачу. На освоение современной техники молодым танкистам понадобилось больше года.

Для молодых танкистов сегодняшний день на полигоне – главный армейский экзамен. Свою военную профессию ребята осваивали больше года. Десятки часов теории, столько же практики, и все для того, чтобы называться боевым подразделением Вооруженных Сил.

Сергей Потапенко, командующий войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Ежегодно, в соответствии с планом, проводятся два раза в год такие мероприятия. Для танкистов это является тем, что подразделения, в целом экипажи могут выполнять любые поставленные задачи.

Подтверждение своего профессионализма – это пораженные боевыми снарядами цели. Но это финал всех испытаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прежде, чем приступить к боевым стрельбам, экипаж танка проходит ряд тренировочных этапов. На этом участке военнослужащие сдают норматив по метанию гранат. Здесь главное точность броска.

А еще загрузка в танк боеприпасов на скорость, подготовка боевой машины и даже чистка ствола.

Непосредственно стрельба боевыми снарядами подразумевает несколько этапов: выстрел с ходу, из укрытия и пулеметный огонь.

До цели – больше полутора километров. Неподготовленному человеку не всегда удается ее разглядеть, а экипаж обязан поразить мишень. На все про все не больше 7 минут. Промахнулся – считай, экзамен завалил.

Экипаж Александра Семенчика поставленные задачи выполнил на отлично. Хотя вместе ребята тренируются всего 4 месяца. Главное, признаются танкисты, быть одной семьей и понимать друг друга с полуслова.

Александр Семенчик, командир танка:

Отстрелялись мы отлично. В нашем экипаже второго периода военнослужащий наводчик и третьего периода мой механик. Слаженность получилась нормальная. Это были наши первые боевые стрельбы, тем более мы к этому готовились.

Сергей Потапенко, командующий войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Вы выполнили упражнения контрольных стрельб, действовали уверенно. В лучшую сторону отмечаю первый экипаж. Отстрелял на отлично, поэтому и лучший торт. Поздравляю.

Экзамен сдан, но расслабляться танкистам рано. Свое мастерство они должны подтвердить во время плановых проверок Вооруженных Сил и международных учений.