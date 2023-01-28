Новейшие разработки в сфере АПК показали на выставке «Беларусь интеллектуальная»

Новости Беларуси. Наука в Беларуси перешла от точечных разработок к прорывным результатам во всех сферах. Это возможно в том числе благодаря масштабной государственной поддержке. Плоды работы последних лет продемонстрированы на выставке «Беларусь интеллектуальная», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автоматическая сортировальная машина – это экспериментальный образец Института механизации сельского хозяйства. Встроенная камера определяет дефекты картофеля на основе нейронных сетей. Разработчики вручную создали базу данных, на основе которой происходит сравнительный анализ. И неудачные корнеплоды покидают сортировочную ленту.

Сегодня перед учеными стоит задача по созданию промышленного образца технологии. Институту механизации принадлежит еще одна разработка – уже для импортозамещения.

Андрей Перепечаев, ученый секретарь Института механизации сельского хозяйства НАН Беларуси:

Вешается на корову ошейник. Производится учет ее продуктивности, как продуктивности отдельного животного, так и продуктивности всего стада. Было проведено при разработке сравнение с израильской системой. Показало лучшую работу. Эта разработка уже активно применяется, полтора года идет ее освоение. За этот период было продано порядка 30 комплектов оборудования. Из них около 10 комплектов уже ушло в Россию.

Основная задача отечественной науки – применение разработок в реальной жизни. Водяное отопление хоть и присутствует во многих домах, но сильно уступает так называемому электрическому. Белорусские разработчики усовершенствовали технологию, используя породообразующий минерал – оливин.

Юрий Бейлин, руководитель программы – разработчик отопительного электрооборудования:

Блоки нагревательные состоят из оливина. Это вулканический минерал, оливин, который обладает уникальными свойствами (высокая теплопроводность, высокая теплоемкость) и уникальными экологическими свойствами. И сделанный нами блок нагревательный обладает этими же всеми свойствами – свойствами оливина. Это вулкан, это лава. Ему 20 минут работы – он может час-полтора отдавать тепло.