Прямой эфир

Международный день по уменьшению опасности бедствий отмечается 13 октября

13 октября 2017 11:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В ООН представили новые исследования по уменьшению опасности стихийных бедствий. Наводнения, землетрясения, цунами, торнадо и другие природные стихии за последние 20 лет унесли жизни 1 миллиона 350 тысяч человек. Ущерб за этот же период подобные катаклизмы нанесли колоссальный – 2,5 триллиона долларов США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты ООН призывают государства, где наиболее велик риск стихийных бедствий, вкладывать больше инвестиций в проекты по снижению их опасности. Например, планировать строительство более прочных жилых домов, особенно в сейсмоопасных зонах. К слову, сегодня по всему миру отмечается Международный день по уменьшению опасности бедствий. Именно 13 октября ООН призывает людей делиться накопленными знаниями в этой области.

# общество # ООН

Другие новости рубрики

Все новости
Ирина Сазонова стала счастливой обладатнельницей квартиры в Минске в 43-м туре игры «Удача в придачу»
13 октября 2017 10:48

Ирина Сазонова стала счастливой обладатнельницей квартиры в Минске в 43-м туре игры «Удача в придачу»

Многодетная мама Татьяна Киселёва: Мы очень рады что у нас такая большая семья!
13 октября 2017 10:06

Многодетная мама Татьяна Киселёва: Мы очень рады что у нас такая большая семья!

Из-за сильного ветра в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности
13 октября 2017 07:31

Из-за сильного ветра в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности