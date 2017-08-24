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Новая школа в микрорайоне Домбровка: записать ребенка можно до конца августа

24 августа 2017 19:11
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Новости Беларуси. В микрорайоне Домбровка по улице Гаруна к 1 сентября готовится открыться школа-новостройка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Кроме просторных классов, есть бассейн на 25 метров, два тренажерных зала, волейбольная и баскетбольная площадки.

Сейчас здесь наносят последние штрихи в праздничном оформлении. Кстати, записать ребенка в 41-ю школу можно будет до конца августа.

Новая школа в микрорайоне Домбровка: записать ребенка можно до конца августа-1

Ирина Дрозд, директор ГУО «Средняя школа № 4»:
На сегодня у нас 1200 детей уже есть, но набор продолжается. Уже больше 40 классов-комплектов сформировано, примерно так по количеству.

По наполнению: средняя наполняемость пока идет 28 человек, максимальная – 30.

Новостройка оборудована по последнему слову техники. Это четыре компьютерных класса и столько же лингафонных кабинетов. А сама конструкция школы напоминает летучий корабль.

# общество # Фотофакт # Ирина Дрозд # Учебный год 2017/2018

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