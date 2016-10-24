Новая редакция закона о занятости: что изменилось и чего теперь ожидать безработным?

В Беларуси вступила в силу новая редакция закона о занятости.

Новости Беларуси. Документ уточняет права и обязанности сотрудников, а также нанимателей.

Больше всех изменения коснуться безработных.

Им дадут больше стимулов найти свое трудовое место, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У Дарьи новая не только стрижка, но и работа. В этой парикмахерской девушка работает два месяца. Место нашла сама, взяли даже без опыта. Теперь бывшая учащаяся колледжа – профессионал.

Дарья Беляцкая, парикмахер:

Современная молодежь, я думаю, настолько продвинутая. Если все владеют компьютерами, телефонами, то я думаю, что вполне могли бы самостоятельно заниматься поиском работы.

Мотивацию найти работу прописывает и новая редакция закона о занятости. Больше всех почувствуют на себе изменения безработные.

Теперь в таком статусе можно находиться максимум 1,5 года. Раньше – 3.

Это тоже для того, чтобы «лежать на печи» не было желания.

Виктория Усович, заместитель начальника управления занятости населения Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Граждане, состоящие у нас на учете… Многие не мотивированы к труду, а приходят за статусом безработного. Активным поиском работы не занимаются.

А 21 октября на учете состояло 6,6 тысяч безработных граждан. Количество вакансий, заявленных нанимателями – 8,4 тысячи.

Тянуть резину с собеседованием также станет сложнее.

К работодателю соискатель должен прийти максимум на второй день.

Это после того, как он получил направление от центра занятости. Последний, кстати, сам процесс поиска работы будет контролировать.

Елена Цвирко, начальник межрайонного отдела трудоустройства «Ленинский, Партизанский» управления занятости населения Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Будут карточки безработного, в которых будут отдельными страничками вноситься сведения нанимателя об обращении конкретного безработного лица к нему за трудоустройством.

В первую очередь это нужно для попавшего в жизненную ситуацию, связанную с поиском работы, безработного. Это стимулирует к поиску работы.

Помогать будут тем, кто в отпуске по уходу за ребенком. Мамам предложат курсы. Бесплатные, по той специальности, которую женщины выберут сами. Это прописано в новой редакции закона.

Посодействуют и молодежи без опыта. Направив (стоит только захотеть) к нанимателю, который не против принять такие кадры.

Николай Барабашев, директор УП «Центр социальных работ»:

Это дает трудоустройство (первое трудоустройство), трудовую книжку, запись. Такие люди уже с большей возможностью, востребованы на рынке труда.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Согласно новой редакции, впервые в Беларуси, вводится категория сотрудников, которые находятся под угрозой увольнения.

Это – первое – люди, которых могут уволить в связи с ликвидацией организации или ИП. Люди, которых наниматель предупреждает о возможном сокращении штата работников. И третье: сотрудники, которые по инициативе нанимателя находятся во временном простое или работают неполную рабочую неделю.

За три месяца до предполагаемого увольнения они уже находятся в поле зрения центров занятости, которые им за это время подыскивают новую подходящую работу.

Законодатели говорят: нынешние изменения в законе о занятости – самые масштабные за 10 лет.

О том, какой они дадут эффект, говорить пока рано. На этот вопрос сейчас, наверное, в силах ответить только время.