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Нобелевскую премию мира получил Барак Обама

09 октября 2009 10:15
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Президента США наградили «за исключительные дипломатические усилия» в деле борьбы с распространением ядерного оружия и мирного урегулирования на Ближнем Востоке.

В этом году размеры премии составляют 10 млн. шведских крон (1,4 млн. долларов). Формально она будет вручена в Осло 10 декабря, в годовщину смерти Альфреда Нобеля.

По данным Русской Службы BBC, в заявлении Нобелевского комитета говорится следующее: «Очень редко кому-либо удавалось завладеть вниманием мира в такой степени, как это удалось Обаме, и дать людям надежду на лучшее будущее. Его дипломатические усилия основаны на том понимании, что мировые лидеры должны править, руководствуясь теми же ценностями, что и большинство населения мира».

В прошлом году премию получил бывший президент Финляндии Марти Ахтисаари, которого наградили «за 30-летнюю миротворческую деятельность на разных континентах».

# общество

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