Гомельские автоинспекторы на время сменили профессию

В областном центре люди в погонах развозили молоко.

Дело в том, что на одной из улиц стражи порядка остановили грузовую машину, водитель который был явно нетрезв. Это подтвердило и медицинское освидетельствование. А поскольку молоко – продукт скоропортящийся, инспекторы приняли оригинальное решение: по магазинам его развести самим. Пьяного же водителя водрузили на пассажирское сиденье, ведь только он владел накладными и ещё мог вспомнить, куда нужно ехать. Товар в торговые точки доставили в срок.

– Нашим руководством было принято решение развести данный товар по торговым точкам Гомеля согласно транспортным накладным. Что нами и сделано было, – рассказал инспектор ДПС ГАИ УВД Гомельского облисполкома Владимир Савченко.