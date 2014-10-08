Новости Швеции. Нобелевская премия по химии присуждена группе ученых за разработку суперфлуоресцентной микроскопии, благодаря которой стало возможно изучать строение разных объектов на очень малых масштабах. Лауреатами стали ученые Эрик Бетциг, Стефан Хелл и Уильям Морнер.

С помощью этой методики можно будет, например, изучать структуру биологических молекул, что важно с точки зрения создания новых лекарств.

9 октября будет назван лауреат Нобелевской премии по литературе. Церемония награждения традиционно пройдет в Стокгольме 10 декабря в день кончины основателя Нобелевских премий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.