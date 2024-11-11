Никто не забыт, ничто не забыто – в Гродненской области прошли митинги памяти

Никто не забыт, ничто не забыто: в Гродненской области перезахоронили останки 12 солдат Великой Отечественной – красноармейцев, погибших в 1941-м на территории Свислочского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Митинги памяти прошли в райцентре и агрогородке Новый Двор. Имена воинов установить, к сожалению, не удалось. Возложить цветы к могиле неизвестных солдат пришли местные жители.

Милана Бубенчик, учащаяся Средней школы № 2 Свислочи:

Мы, пионеры, отдаем память за тех, кого перезахоронили на нашей земле, за неизвестных солдат, которые защищали нашу землю в годы войны, и за тех, которые подарили нам мирное небо.

Юрий Костоломов, директор КСУП «Ханчицы-Неман»:

Эта братская могила, которая позволяет как нам, так и молодежи просто помнить. Когда мы помним, значит, они живы. Эту память хотелось бы пронести как можно дольше. Во время митинга также заложили капсулу с посланием потомкам. Ее откроют через 20 лет, когда наша страна будет праздновать столетие освобождения от немецко-фашистских захватчиков.