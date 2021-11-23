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Николай Патрушев: Брюссель твердит миру о европейских ценностях, тем временем мигрантов на границе поливают из водомётов

23 ноября 2021 14:40
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Запад забыл о правах человека в ситуации на белорусско-польской границе. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, комментируя положение беженцев. По его мнению, люди стали заложниками ситуации, созданной самими западными странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Патрушев: Брюссель твердит миру о европейских ценностях, тем временем мигрантов на границе поливают из водомётов-1



Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России:
Евросоюз, обещавший построить лагеря для мигрантов, отказался от своей же инициативы. Брюссель продолжает твердить миру о европейских ценностях, правах человека, мультикультурализме, политике открытых дверей. Тем временем мигрантов на польской границе травят собаками, бесчеловечно поливают из водометов и отгораживают колючей проволокой, стреляют поверх голов, поднимают в воздух вертолеты, чтобы потоками воздуха разметать палатки.

Николай Патрушев: Брюссель твердит миру о европейских ценностях, тем временем мигрантов на границе поливают из водомётов-3



Как отметил Николай Патрушев, основное бремя заботы о беженцах на границе взяла на себя Беларусь. Их кормят, обогревают, решают вопросы с временным размещением, оказывают медицинскую помощь.

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Николай Патрушев # Фотофакт

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