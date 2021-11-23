Николай Патрушев: Брюссель твердит миру о европейских ценностях, тем временем мигрантов на границе поливают из водомётов

Запад забыл о правах человека в ситуации на белорусско-польской границе. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, комментируя положение беженцев. По его мнению, люди стали заложниками ситуации, созданной самими западными странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России:

Евросоюз, обещавший построить лагеря для мигрантов, отказался от своей же инициативы. Брюссель продолжает твердить миру о европейских ценностях, правах человека, мультикультурализме, политике открытых дверей. Тем временем мигрантов на польской границе травят собаками, бесчеловечно поливают из водометов и отгораживают колючей проволокой, стреляют поверх голов, поднимают в воздух вертолеты, чтобы потоками воздуха разметать палатки.