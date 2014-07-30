Новости Беларуси. Несколько десятков вопросов за два часа. Председатель Мингорисполкома Николай Ладутько 30 июля провёл прямую телефонную линию. В списке лидеров — обращения, связанные с благоустройством и капитальным ремонтом жилья, а также строительством домов для многодетных семей. К слову, последняя проблема, как показали звонки минчан, — самая актуальная. В связи с этим, мэр города поручил осенью начать возведение домов для многодетных семей в Каменной Горке, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.