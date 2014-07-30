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Николай Ладутько 30 июля провёл прямую телефонную линию

30 июля 2014 18:46
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Новости Беларуси. Несколько десятков вопросов за два часа. Председатель Мингорисполкома Николай Ладутько 30 июля провёл прямую телефонную линию. В списке лидеров — обращения, связанные с  благоустройством и капитальным ремонтом жилья, а также строительством домов для многодетных семей. К слову, последняя проблема, как показали звонки минчан, — самая актуальная. В связи с этим, мэр города поручил осенью начать возведение домов для многодетных семей в Каменной Горке, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

# общество # Николай Ладутько # Встречи с населением

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