Беларусь принимает украинцев и обеспечивает их работой и жильем

Новости Беларуси. Из-за непрекращающихся военных действий, тысячи украинских граждан вынуждены покидать насиженные места. Для многих переселенцев вторым домом стала Беларусь. Число обращений в миграционные отделения Беларуси стремительно растет. Среди таких граждан и герои следующего сюжета.

Алексей Чалый, житель 2-миллионного Донецка, уже второй месяц осваивается в роли сельского жителя. Говорит, жизненный уклад и страну проживания менял не по собственному желанию — просто на Родине оставаться стало слишком опасно. О том, где начинать новую, мирную, жизнь даже не задумывался: о гостеприимстве Синеокой читал в Интернете, слышал от знакомых, а несколько месяцев назад приехал и убедился в этом сам.

Алексей Чалый:

Беларусь понравилась, понравилось как Лукашенко говорит. Думал, чем он мне импонирует. Я политика такого не видел, который честно говорит Нет. Осталась только одна мирная спокойная нейтральная европейская страна.

К переезду собирались тщательно подготовиться – продать квартиру, собрать финансы, на новом месте подыскать работу по специальности. В планы внесли коррективы начавшиеся боевые действия, потому уезжали быстро, захватив с собой лишь самые необходимые вещи. Всё уместилось в двух чемоданах. Несмотря на то, что хозяйке дома офисные костюмы пришлось сменить на форму доярки, сегодня о принятом решении семья не жалеет.

Валентина Зыза:

Мирно, спокойно. Я когда сюда приехала, такое чувство, что я здесь уже когда-то была. Назад не хочется возвращаться.

Сегодня в этом доме живут сразу две большие семьи – 5 взрослых и 4 детей. Вместе с Алексеем и Валентиной в поисках мирной жизни в Беларусь приехали их друзья и родственники. Но уже через несколько недель в комнатах станет просторнее — для второй семьи делают ремонт в доме по соседству.

Иван Мелянчук, заместитель директора УП «Савушкино»:

Мы рады хорошим кадрам, которые прибыли к нам на работу. На сегодняшний день готовы помочь им с жильем, и с работой. Работа, школа, детский сад – все условия у нас есть.

Дом, работу и места в детском саду готовят еще для одной семьи – вскоре население деревни увеличится на 5 человек. К слову, Алексей Чалый с семьей уже подал документы для оформления вида на жительства. Говорит, из Беларуси они уже никуда не уедут, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.