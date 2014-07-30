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Беларусь принимает украинцев и обеспечивает их работой и жильем

30 июля 2014 17:43
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Новости Беларуси. Из-за непрекращающихся военных действий, тысячи украинских граждан вынуждены покидать насиженные места. Для многих переселенцев вторым домом стала Беларусь. Число  обращений в  миграционные отделения Беларуси стремительно растет. Среди таких граждан и герои следующего сюжета.   

Алексей  Чалый, житель  2-миллионного Донецка, уже второй месяц осваивается в роли сельского жителя. Говорит, жизненный уклад и страну проживания менял не по собственному желанию — просто на Родине оставаться стало слишком опасно.  О том,  где начинать новую, мирную,  жизнь  даже не задумывался:  о гостеприимстве Синеокой читал в Интернете, слышал от знакомых, а несколько месяцев назад приехал и убедился в этом сам.

Алексей Чалый:
Беларусь понравилась, понравилось как Лукашенко говорит. Думал, чем он мне импонирует. Я политика такого не видел, который честно говорит Нет. Осталась только одна мирная спокойная нейтральная европейская страна.

К переезду  собирались  тщательно подготовиться – продать квартиру, собрать финансы, на новом месте  подыскать работу по специальности. В планы  внесли коррективы начавшиеся боевые действия, потому уезжали быстро, захватив с собой  лишь самые необходимые вещи. Всё уместилось в двух  чемоданах. Несмотря на то, что хозяйке дома офисные костюмы  пришлось сменить  на   форму доярки, сегодня о принятом решении семья не жалеет.

Валентина Зыза:
Мирно, спокойно. Я когда сюда приехала, такое чувство, что  я здесь уже когда-то была. Назад не хочется возвращаться.

Сегодня в этом доме живут сразу две большие семьи –  5 взрослых и 4 детей. Вместе с Алексеем и Валентиной в поисках  мирной жизни в Беларусь приехали их друзья и  родственники. Но уже  через несколько недель в комнатах станет просторнее — для второй семьи  делают ремонт  в доме по соседству.

Иван  Мелянчук, заместитель  директора  УП  «Савушкино»:
Мы рады хорошим кадрам, которые прибыли к нам на работу. На сегодняшний день готовы помочь им с жильем, и с работой.  Работа, школа, детский сад – все условия у нас есть. 

Дом, работу и  места  в детском  саду готовят еще для одной семьи – вскоре население деревни увеличится  на 5 человек.   К слову, Алексей Чалый с семьей уже подал документы для оформления вида на жительства. Говорит, из Беларуси они уже никуда не уедут, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

# общество # Майдан в Киеве # Иван Мелянчук

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