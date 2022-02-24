Никак не получается избавиться от тревожных мыслей. Это может быть признаком психического расстройства

Что делать, если навязчивые мысли или действия не дают вам покоя? Сегодня одним из самых распространенных психологических расстройств считается невроз.

Оксана Пальчик, врач-психотерапевт медицинского центра «Исцеление»:

Невроз навязчивых состояний известен очень многим под названием ОКР (обсессивно-компульсивное расстройство). Заключается невроз навязчивых состояний в том, что человека одолевает непреодолимая потребность совершать какие-то действия или его одолевают навязчивые мысли, от которых человек не может отделаться. Желание совершать какие-либо действия – важнейший симптом навязчивых состояний. Сомнения постоянно одолевают больного. К примеру, такой пациент несколько раз может проверять, закрыл ли он дверь, вымыл ли посуду, верно ли сделал отчет или достаточно тщательно вымыл руки.

Оксана Пальчик:

Чаще всего навязчивые мысли возникают как альтернатива навязчивым действиям. Человеку приходит в голову какая-то мысль или какой-то поток мыслей и он не может от него отвязаться. Причем эти мысли, как правило, какого-то негативного содержания, завязанные на страхах. Например, приходит мысль, что кто-то из близких заболеет. Человек с этой мыслью ходит и не может ее никуда деть. Погружается в это переживание, у него возникают тревога, беспокойство. Это может приводить к тому, что человек, например, начинает звонить своим близким и проверять, все ли хорошо. Он поговорил с тем человеком, о котором эта навязчивая мысль, трубку положил и опять начинает плохо думать. И опять нужно звонить и узнавать. Такие состояния значительно ухудшают качество жизни человека, поэтому не стоит игнорировать первые симптомы. Если вы заметили, что вас периодически одолевают навязчивые мысли или действия, не ждите, а обращайтесь к врачу.

Оксана Пальчик:

Распространенность таких расстройств в реальности очень и очень большая, потому что далеко не все люди доходят до врачей, до психотерапевта. Проверил человек 10 раз, выключен ли газ, проверил и проверил, отчет годовой 20 раз перечитал, ну и ладно. Люди не обращаются, они как-то пытаются с этим справляться. Еще одна негативная сторона в том, что расстройство склонно усугубляться, потому что оно подпитывается негативными переживаниями. Это расстройство делается более фиксированным, более глубоким, ригидным. Чем длительнее оно существует, тем сложнее его потом лечить.

Самостоятельно избавиться от такой патологии практически невозможно. Без помощи грамотного специалиста не обойтись. Как правило, лечение невроза навязчивых состояний ведется по трем направлениям – это психотерапия, медикаментозное лечение и гипнотерапия. Вдобавок пациенту могут рекомендовать массаж и рефлексотерапию.