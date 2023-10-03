Нежный омлет с грибами и сыром. Рецепт от шеф-повара

Михаил Анищенко, шеф-повар: Хороший день начинается с вкусного завтрака. И сегодня мы будем с вами готовить омлет с сыром и грибами. Для этого нам понадобится 3 яйца, зелень (укроп и петрушка), сыр, грибы и сливки. Яйца мы берем крупные. Разбиваем. Берем венчик и взбиваем их интенсивно. Яйца должны немножко вспениться, чтобы у нас был омлет пышный и легкий. Затем добавляем сливки. Берем соль, черный перец. Перемешиваем. Взбитые яйца оставляем в сторонку.

Берем грибы и начинаем их нарезать. Достаточно крупно. Для приготовления омлета можно брать любой продукт. Это могут быть баклажаны, цукини, перец болгарский, бекон – что угодно. Грибы нарезаны, сейчас переходим к сыру. Берем емкость и терку. Сыр натираем на крупной терке. Сыр можно использовать любой, даже который у вас залежался в холодильнике. Это могут быть как мягкие, так и твердые, соленые – любой сыр подойдет для омлета. Он будет формировать вкус. Также для омлета нам понадобится зелень. У петрушки мы используем листики. То же самое делаем с укропом. Для придания вкуса можно использовать любую зелень: кинзу, базилик, эстрагон. В нашем случае укроп и петрушка самые подходящие. И зелень придаст яркость нашему блюду.

Все приготовления закончены, сейчас начинаем жарить наш омлет. Берем растительное масло, наливаем на сковородку разогретую. Для приготовления нашего омлета мы выбрали сковородку, в которой мы его и подадим. Берем грибы, высыпаем их. Жарим минуты две, не помешивая, чтобы шампиньоны не пустили влагу и не начали вариться. Пока просто жарим. В сезон грибов можно использовать не только шампиньоны, можно использовать и свежие лесные грибы. Перемешали и оставляем. В наши грибы мы не добавляем никакие пока специи, они должны пожариться. Пока грибы жарятся, мы взбиваем яйца. Наш омлет солить будем очень мало, так как у нас сыр. Сыр всегда дает соль. Добавляем яйца, немного перца, наш сыр. Обильно засыпаем, чтобы полностью покрылось везде. Не жалея, чтобы омлет был у нас сырный, дальше зелень. Накрываем крышкой и убавляем огонь. И омлет будет жариться еще минут 5 под крышкой. Наш омлет готов. Вот такой вот у нас он получился – нежный, воздушный. Я уверен, что такой завтрак придаст сил и энергии на целый день.