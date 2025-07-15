Прокуратура Польши расследует правомочность стрельбы по мигрантам

От суровой руки Варшавы продолжают страдать те, кто в отчаянии ищет себе убежище и хоть какой-то путь к спокойной жизни. При этом жестокое обращение с мигрантами уже одобряется на государственном уровне, даже если это выходит за рамки закона, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, сейчас польская прокуратура выясняет, превысил ли свои полномочия военный, открывший стрельбу по группе из трех афганцев. Напомним, инцидент произошел несколько дней назад в районе Михалува вблизи польско-белорусской границы.

Переселенцы пытались перебраться через реку, но их заметил постовой. Во время задержания военный не только применил резиновые пули, но и ударил одного из мигрантов прикладом автомата. Афганец выжил. Он задержан и помещен в центр для иностранцев. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Отметим, что накануне министр обороны Польши публично поддержал жестокие действия военного и даже поблагодарил его за то, что тот, якобы рискуя жизнью, спасал страну.

Ситуация на польских рубежах обострилась после восстановления пограничного контроля с Литвой и Германией. Причиной, по мнению Варшавы, стала участившаяся переброска нелегалов Германией на польскую территорию, а также недостаточный контроль Литвы за собственными рубежами.

К границам своих соседей Польша стянула около 5 тысяч солдат, а также установила более 70 дополнительных контрольно-пропускных пунктов.