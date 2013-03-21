21 марта - Международный день человека с синдромом Дауна

Новости Беларуси. Солнечные люди. В мире отмечают Международный день человека с синдромом Дауна. По статистике, каждый 700 ребенок рождается с этой генетической патологией. Об этих людях бытует множество мифов и стереотипов. От таких детей часто отказываются родители. Но есть и другие примеры. Когда отец или мать жертвуют обычной жизнью ради своего солнечного малыша.

К своим воспитанникам Татьяна Петровна тоже обращается не иначе, как «солнышко». Таких детей не зря называют «солнечными»: улыбчивые, добрые, ласковые и напрочь лишенные агрессии. Даже первые слова на английском, которые выучил Василий, о любви.

Ему повезло с отцом. Ради сына Владимир Васильевич отказался от комфортной жизни. Жена и старший ребенок в городе. А он уже много лет вместе с младшим - в интернате.

Владимир Муравьев:

Я ради Васи здесь нахожусь, дали мне возможность такую. Мой Вася вообще золото. Он споет и станцует.

Каждый 700 ребенок в мире - с синдромом Дауна. Судьбу решает одна лишняя хромосома. Дети с этой генетической патологией рождаются и у знаменитостей, и у простых людей.

Татьяна Денисова, инструктор по трудотерапии Селютского дома-интерната:

Они могут быть развитыми людьми. И мы знаем, что у нас есть примеры, где дети с синдромом Дауна достигают больших результатов в спорте, музыке, живописи.

Александр – паралимпийский чемпион по спортивной гимнастике. Завоевал десяток медалей. Закончив спортивную карьеру, освоил ткацкий станок. Сумку из сотканного полотна подарил сестре.

Александр Махортов:

Каждую неделю приходил сюда. Вторник, среда, пятница. Мне очень нравится!

Ярослав Пшеничный, директор Территориального центра социального обслуживания:

Все наши ребята хотят одного – быть полезными в обществе. И мы стараемся им помочь. Вся наша деятельность направлена на то, чтобы организовать их досуг и показать людям, на что они способны.

Дома Саша помогает по хозяйству. Гордится, что он дядя. Присматривает за племянниками. И не оставляет сомнений, кто в доме хозяин.

Александр Махортов:

Помогаю дома, сестре помогаю и племянникам тоже помогаю, смотрю, как сидят там, все смотрю в доме. Хозяин я!

Эти люди живут в своем особенном, как будто «параллельном», добром мире. Но мечтают так же, как все. Саша, например, о путешествиях. Кто-то - о работе, кто-то - о друзьях. И так же, как все, солнечные люди хотят творить, любить и верить. Просто им нужно больше шансов и внимания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.